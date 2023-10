In Kärntens Bankhäusern wurde trotz des nass-trüben Wetters gelächelt und gelacht: Zum Weltspartag gab es gute Laune, auch weil die Zinsen für Sparerinnen und Sparer wieder auf ein erfreuliches Niveau gestiegen sind. „Mich freut es heute auch persönlich, dass so viele in die Filialen kommen“, sagt BKS-Bank-Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer. Es gebe attraktive Sparangebote und gleichzeitig sinke die Inflation. Daher seien langfristig gebundene Sparprodukte derzeit sehr beliebt.