Das Bild des „armen Schweins“ hatte im Zusammenhang mit dem wahrscheinlich bekanntesten Symbol für die Geldanlage, dem Sparschwein, in den vergangenen Jahren Hochkonjunktur. Die Null- und Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank schlug wuchtig auf die Sparzinsen durch, die es über Jahre so gut wie gar nicht mehr gegeben hat. Zum heutigen Weltspartag stellt sich die Lage wieder etwas anders dar. Seit dem Sommer des Vorjahres hat die EZB die Leitzinsen zehnmal erhöht. Damit feierten auch die Sparzinsen ein Comeback. Das ist zunächst etwas zaghaft ausgefallen, mittlerweile lassen sich für Sparanlagen vor allem mit längerer Bindung aber wieder nennenswerte Zinsen lukrieren. Aufgrund der nach wie vor sehr hohen Inflation reicht das zwar noch nicht aus, um eine negative Realverzinsung zu vermeiden – die Lücke wird aber wieder kleiner.

Der Weltspartag erhält damit zumindest etwas von seinem Glanz zurück. Die Historie reicht bis ins Jahr 1924 zurück. Damals wurde beim Internationalen Sparkassenkongress in Mailand das Fundament dafür gelegt. Der erste offizielle Weltspartag ging schließlich am 31. Oktober 1925 über die Bühne. Die vor allem pädagogisch akzentuierte Intention dahinter: Insbesondere Kinder sollten so den richtigen Umgang mit Geld erlernen, zudem soll dieser Tag ganz generell den Lichtkegel auf den Sinn des Sparens richten. Das gilt auch bei der heutigen, der 98. Auflage des Weltspartags.

Erste Spargefäße in der Antike

Noch weiter reicht übrigens die Geschichte des Sparschweins selbst zurück. Erste Tongefäße, in denen Menschen Münzen aufbewahrt haben, sind bereits aus der griechischen Antike überliefert. Im Mittelalter gab es dann schon die ersten Gefäße in Form eines Schweins – als Zeichen für Glück. Heute kennt die Bandbreite an Spargefäßen freilich keine Grenzen.

Die zahlreichen Umfragen, die Banken im Vorfeld des Weltspartags veröffentlicht haben, zeigen indes sehr deutlich, dass mit den Zinsen auch die Bedeutung und der Sparwillen wieder zugenommen haben.