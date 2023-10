Die positive Nachricht für alle Sparer vorab: Es gibt wieder Zinsen. Hannes Zwanzger, Vorstandsdirektor Vertrieb in der Volksbank Steiermark, Regionalleiter Christian Ulrich und Filialverbundleiter Lutz Sommerfeld präsentierten am Montagvormittag aktuelle Zahlen und Fakten der Bank mit zusätzlichem Blick auf die Südweststeiermark. Dazu konnte sie Filialverbundleiter Lutz Sommerfeld in der Leibnitzer Volksbank begrüßen.