Gibt es überhaupt noch Steirerinnen in der Steiermark? Die Frage, die Sonderreporter Michael Großschädl umtreibt, ist berechtigt. Denn wenn Cheyenne Ochsenknecht, Nici Schmidhofer und die versammelten Apfel-, Wein- und Blumenprinzessinnen in Wien sind, dürfte es daheim dünn besetzt sein. Der Anlass für den Aufmarsch – samt Blasmusik: Die Eröffnung des Steiermark-Frühlings in Wien. Ein Fest, das laut Landeshauptmann-Vize Manuela Khom das „größte Schaufenster“ des Landes ist, gleichzeitig aber auch die größte Geschmackspalette bietet – vom Apfelstrudel bis hin zur Erotikperle. Wobei sogar Landeshauptmann Mario Kunasek und Ochsenknecht sich an den Herd stellten, damit die Wiener „was G’scheits zum Essen“ haben.

Und für jene, die es lauter wollen: Es gibt auch die kleinste Disco der Welt. Was der Kleine Zeitung-Sonderreporter dort erlebt hat, gibt es im Video zu sehen.