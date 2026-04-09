26.000 Menschen bevölkerten bereits am späten Mittwochnachmittag den Wiener Rathausplatz um sich quasi für den Steiermark-Frühling „aufzuwärmen“. Klar strahlte Steiermark-Tourismus-Geschäftsführer Michael Feiertag angesichts dieser Zahlen am Donnerstag, dem 9. April, schon vor der offiziellen Eröffnung mit der morgendlichen Sonne um die Wette.

Bis zum Sonntag, dem 12. April, präsentiert sich die grüne Mark in der Bundeshauptstadt. Und die Wiener haben den Steiermark-Frühling längst in ihr Herz geschlossen, denn pünktlich zur Eröffnung war der Rathausplatz bereits wieder mit tausenden Menschen gut gefüllt. Ehe es offiziell losging, wurde aber groß aufgekocht.

Politische Prominenz aus der Steiermark in Wien

Landeshauptmann Mario Kunasek, dessen Stellvertreterin Manuela Khom, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmanndorfer, Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl, Landtagspräsident Gerald Deutschmann, die Landesrätinnen Simone Schmiedtbauer und Claudia Holzer sowie deren Kollegen Hannes Amesbauer, Stefan Hermann und Karlheinz Kornhäusl sowie Helmut Marko, der neue Botschafter des Red Bull-Rings in Spielberg, zogen sich die Kochschürzen an und schwangen den Kochlöffel.

Unter fachkundiger Anleitung von Haubenkoch Andi Krainer, Koch-Influencer Gerhard Dragschitz und Cheyenne Ochsenknecht, den „Rib Eye Boys“ Nino Sifkovits und Robert Buchberger sowie von Silvia Loidolt, Wirtin und Obfrau der Erlebnisregion Graz, wurden steirische Schmankerl zubereitet.

Nach getaner Arbeit wurden mit dem traditionellen Bieranstich die weiß-grünen Feiertage offiziell eröffnet. Und da hatte Landeshauptmann Mario Kunasek seinen großen Auftritt. Mit nur zwei Schlägen war die Sache nämlich schnell erledigt.

Manuela Khom, das englische Slalom-Ass Laurie Taylor, die ehemalige Abfahrts-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer sowie Murauer Bier-Vorstand Josef Rieberer konnten ob dieser Treffsicherheit nur staunen. „Da gehört auch ein bisschen Glück dazu“, analysierte Kunasek seinen Auftritt anschließend mit einem schelmischen Schmunzeln.

Die Prominenz im Steirer-Fieber

Aber nicht nur auf der Bühne sah man jede Menge bekannte Gesichter, auch auf dem 13.000 Quadratmeter großen Areal, auf dem sich die elf steirischen Erlebnisregionen präsentieren, tummelte sich so mancher Promi und genoss die steirischen Köstlichkeiten.

Konzertveranstalter Klaus Leutgeb war ebenso gekommen, wie Saubermacher-Boss Hans Roth, dessen Bruder, Konsul Rudi Roth, die Gault&Millau-Herausgeber Martina und Karl Hohenlohe, „Eiskönig“ Charly Temmel oder Steirerkrimi-Autorin Claudia Rossbacher. Die Edlseer rund um Mastermind Fritz Kristoferitsch, waren direkt vom Smago-Award aus Schladming angereist und sorgten dann am Nachmittag musikalisch für zünftig steirische Stimmung.