Zünftig steirisch geht es noch bis zum Sonntag, dem 12. April auf dem Wiener Rathausplatz zu. Da wird musiziert, getanzt, gesungen, da stärkt man sich mit steirischen Spezialitäten und stößt mit edlen steirischen Tröpferln an. Ja, der Steiermark-Frühling, der alljährlich Anfang April in die Bundeshauptstadt einzieht,, wirkt auf die Wienerinnen und Wiener wie ein Magnet.

Schon vor der offiziellen Eröffnung, am Donnerstag, dem 9. April, konnten sich Mittwochabend beim „Aufwärmen“ stolze 26.000 Menschen der weiß-grünen Anziehungskraft nicht entziehen. Und auch am Eröffnungstag zog es Tausende vor das Wiener Rathaus, wo sich auf 13.000 Quadratmetern die elf steirischen Erlebnisregionen von ihrer besten Seite zeigen.

Auch die Kleine Zeitung, den Steirern liebste Tageszeitung, lud – angeführt von Geschäftsführerin Xenia Daum und Wien-Chefredakteurin Christina Traar zum Auftakt der steirischen Feiertage zu einem gemütlichen Abend. Und da gab sich die Politik fast geschlossen ein gemütliches Stelldichein. Quer über die Parteigrenzen hinweg wurde fleißig genetzwerkt, politische Aktualitäten analysiert und auch viel gelacht. Frauenministerin Eva Maria Holzleitner und ihre Minister-Kollegen Peter Hanke und Norbert Totschnig unterhielten sich ebenso prächtig wie die Staatssekretärinnen Barbara Eibinger-Miedl und Elisabeth Zehetner sowie deren Kollege Jörg Leichtfried. Auf die Frage, was der gebürtige Osttiroler Totschnig an der Steiermark besonders schätze, meinte der Landwirtschaftsminister lachend: „Ich bin mit einer Steirerin verheiratet, damit ist klar, was ich an der Steiermark besonders schätze.“ Infrastrukturminister Hanke wiederum verriet mit einem Schmunzeln, dass bei ihm nur steirisches Kernöl auf den Salat komme und in seinem Weinkeller der steirische Welschriesling nie ausgehe. Über solch Begeisterung für die Steiermark freuten sich auch der Styria-Vorstandsvorsitzende Markus Mair und Styria-Vorstand Herwig Langanger.

Stark vertreten war auch die steirische Landespolitik. Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom genoss den Abend, gemeinsam mit den Landesrätinnen Simone Schmiedtbauer und Claudia Holzer sowie den Landesräten Hannes Amesbauer, Stefan Hermann und Karlheinz Kornhäusl. Aber auch Kärnten war mit ÖVP-Bundesgeschäftsführer Dominik Ramusch beim steirischen Abend vertreten. Auch gesehen: Grünen-Chefin Leonore Gewessler, Steiermark Tourismus-Geschäftsführer Michael Feiertag mit den steirischen Weinhoheiten, die EU-Abgeordnete Elisabeth Grossmann, Bauernbunddirektorin Corinna Weisl, ÖGK-Vorsitzender Peter McDonald sowie die ORF-Stiftungsräte Peter Westenthaler und Thomas Prantner.