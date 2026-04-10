Der Präsidial- und Nominierungsausschuss der OMV hat am Freitag beschlossen, „dem Plenum des Aufsichtsrats Emma Delaney zur Bestellung zur Vorstandsvorsitzenden und CEO und somit als Nachfolgerin von Alfred Stern ab 1. September 2026 zu empfehlen“, teilt der Konzern am Freitag mit. Die Laufzeit des Mandats soll demnach drei Jahre betragen – inklusive einer Verlängerungsmöglichkeit von weiteren zwei Jahren bei beidseitigem Einvernehmen, wie betont wird. Der Aufsichtsrat wird nun in seiner nächsten Sitzung über die Bestellung entscheiden. „Darüber hinaus soll in derselben Sitzung auf eine Empfehlung des Präsidial- und Nominierungsausschusses über eine zweijährige Verlängerung des Mandats von Finanzvorstand Reinhard Florey entschieden werden“, heißt es in einer Aussendung.



Emma Delaney, eine irische Staatsbürgerin und langjähriges Mitglied des Top-Managements von BP, gilt als ausgewiesene Energieexpertin. Sie verfüge über „drei Jahrzehnte einschlägige Berufserfahrung“. In ihrer derzeitigen Funktion als Bereichsvorstand von einem der drei weltweit agierenden Geschäftsbereiche von BP leitet sie eine Organisation mit mehr als 50.000 Mitarbeitenden in etwa 50 Ländern und ist u. a. „verantwortlich für die Bereiche Kraftstoffe und Biokraftstoffe, die Industrie- und Fahrzeugschmierstoffherstellung sowie Luftfahrkraftstoffe und E-Mobilität“. Delaney bringe zudem „profunde Kenntnisse im Up- und Downstream sowie LNG-Geschäft mit“. Mit diesen Erfahrungen sei sie aus dem internationalen Suchprozess als die bestgeeignete Kandidatin hervorgegangen.

„Erste Vorstandsvorsitzende in der OMV-Geschichte“

„Emma Delaney ist eine herausragende und hochqualifizierte CEO-Kandidatin, die aufgrund ihrer weitreichenden Branchen- und Managementerfahrung alle Voraussetzungen erfüllt, um OMV erfolgreich führen zu können“, wird Lutz Feldmann, Aufsichtsratschef und Vorsitzender des Präsidial- und Nominierungsausschusses in einer Aussendung zitiert. ÖBAG-Chefin Edith Hlawati, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, sieht in der Empfehlung „eine Punktlandung“. Die Vorstandsnominierung von Emma Delaney werde der OMV „eine noch stärkere internationale Sichtbarkeit geben“, mit ihrer Wahl wäre sie die erste Vorstandsvorsitzende in der OMV-Geschichte.