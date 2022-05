Das Bestreben, in der Schule auf die individuellen Stärken und Schwächen eines jeden Kindes Rücksicht zu nehmen, kommt in den Schulen wegen der Sparmaßnahmen manchmal zu kurz. Ein Lernort, der das Gegenteil versprechen will, ist derzeit in Krottendorf im Entstehen: "Wir wollen das Kind wieder in den Mittelpunkt stellen", lautet der Leitsatz von Schulleiterin Manuela Draxler, die mit der KroKi-Schule, einer privaten Volksschule in Krottendorf, durchstarten will.