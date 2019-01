In der „Kroki-Lerngruppe“ werden Kinder im häuslichen Rahmen mit viel Individualität unterrichtet. Am Donnerstag, dem 17. Jänner, gibt es einen Info-Abend.

Im Klassenzimmer im „Kroki-Haus“ in Krottendorf-Gaisfeld wird miteinander und voneinander gelernt © Simone Rendl

Konzentriert schaut die neunjährige Nina in ihr Deutschbuch. Sie muss einen in Großbuchstaben abgedruckten Text in ihr Heft übertragen. „Ich mag Deutsch, aber meine Lieblingsfächer sind Mathe und Englisch“, erzählt sie und ihre Freundin Leonie (9) zeigt die Bruchrechnungen, die sie vor Kurzem gelernt und geübt haben.