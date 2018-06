Schulprojekt„Häuslicher“ Unterricht: Neue Privatschule für 15 Kinder in Krottendorf

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Im Herbst zieht ins Haus der Lebenshilfe in Krottendorf eine Schulklasse mit 15 Kindern ein. Federführend ist der Verein „sozKom“.

Die „sozKom“ - Geschäftsführerinnen Kathrin Stern und Rita Resch vor dem neuen Schulgebäude © SozKom

Eine Alternative zum herkömmlichen Unterricht soll es ab September für Kinder im Volksschulalter in Krottendorf geben. Der Verein „sozKom“ will für Kinder im ehemaligen Haus der Lebenshilfe einen Ort für häuslichen Unterricht schaffen. „Es soll eine Art Privatschule werden, die allerdings nicht nur der Eliteschicht vorbehalten sein soll, sondern für Kinder ausgerichtet ist, die schwer im Regelschulsystem Fuß fassen“, erklärt „sozKom“-Geschäftsführerin Kathrin Stern. So soll das neue Projekt zwar kostenpflichtig sein, finanzierte Plätze sind allerdings ebenfalls geplant.