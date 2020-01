Facebook

Um mehr Platz für Teilnehmer bei größeren Turnieren zu schaffen, wurde die Minigolfhalle erweitert © BGC Lipizzanerheimat

Fleißig gearbeitet wurde in den vergangenen Wochen in der und rund um die Minigolfhalle in Voitsberg. Denn schon nach dem ersten – sehr erfolgreichen – Jahr wurde die beliebte Halle zu klein. „Vor allem bei größeren Turnieren sind wir mit dem Platzangebot rund um die Bahnen rasch an die Kapazitätsgrenzen gestoßen. Es ging darum, genügend Sitzplätze für die Teilnehmer und Besucher zu schaffen“, sagt Christian Gobetz, Obmann des Bahnengolfclubs (BGC) Lipizzanerheimat, der die Halle betreibt.