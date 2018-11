In Voitsberg wurde eine Minigolfhalle eröffnet, die weltweit ihresgleichen sucht. Auch internationale Bahnengolfturniere sind in Planung.

In der neuen Minigolfhalle in Voitsberg kann jeder auf professionallen Bahnen spielen © Rainer Brinskelle

Ein riesiger Stein ist dem Bärnbacher Bahnengolfer Christian Gobetz am Dienstag vom Herzen gefallen. In knapp fünf Monaten Bauzeit wurde die erste steirische Bahnengolfhalle in Voitsberg errichtet. Nun konnte Gobetz, der auch Präsident des Österreichischen Bahnengolfverbandes (ÖBGV) ist, die Anlage erstmals ergiebig testen. „Wir haben für die Indoor-Anlage mit 18 Löchern sogar fünf neue Bahnen entworfen, die es weltweit noch nicht gibt“, sagt der Weststeirer. Ihm sei es darum gegangen, dass die Anlage einfache und schwierige Bahnen umfasst, um Laien und Lizenzspieler zufriedenzustellen.

