In Voitsberg entsteht eine Bahnengolfhalle, wie der Sport Minigolf offiziell heißt. Nächstes Jahr gastiert in der Weststeiermark sogar die Champions League.

Zwischen dem Trainingsplatz des ASK Voitsberg und der Minigolfanlage wird die Halle errichtet © Rainer Brinskelle

Momentan ist Bahnengolfer Christian Gobetz aus Voitsberg ordentlich im Stress. Denn der Weststeirer ist seit 2017 Präsident des Österreichischen Bahnengolfverbandes (ÖBGV), wie der landläufig als Minigolf bezeichnete Sport offiziell heißt – und kämpft in dieser Funktion derzeit um Förderungen für den nationalen Verband. Wegen der Reformierung des Sportfördersystems samt sogenannter Clusterbildung droht einigen Verbänden eine Verschlechterung, so auch den Bahnengolfern. In dieser Causa stehen auf dem Kalender von Gobetz kommende Woche sogar Treffen mit Sportminister und Vizekanzler Heinz-Christian Strache sowie Rudolf Hundstorfer von der Bundes-Sportorganisation an.

Eine größere Baustelle mit erfreulicherem Hintergrund hat Gobetz derzeit in Voitsberg zu bewerkstelligen. Neben der bestehenden Minigolfanlage in der Schießplatzstraße entsteht in den kommenden Monaten nämlich auch die erste Bahnengolfhalle der Steiermark.

Sechs einzigartige Bahnen

Derzeit gibt es in Österreich nur in Hohenems (Vorarlberg), in Salzburg, in Eferding (Oberösterreich) und in Bad Vöslau (Niederösterreich) vergleichbare Minigolfhallen. Auf 400 Quadratmetern werden in der Voitsberger Indoor-Anlage 18 Bahnen angelegt. Dafür arbeitet Gobetz eng mit dem deutschen Unternehmen „Fun-Sports“ zusammen, das auf die Planung von Bahnengolf-Anlagen spezialisiert ist. „Dort können wir auch eigene Vorstellungen einbringen, sechs Bahnen werden nach ganz neuen Ideen von uns gebaut“, freut sich Gobetz.

Christian Gobetz aus Voitsberg ist Präsident des Österreichischen Bahnengolfverbandes (ÖBGV) © Rainer Brinskelle

Dass es ab Herbst eine Minigolf-Halle in Voitsberg geben wird, ist zu einem Teil auch dem Maria Lankowitzer Gastronom Hubert Plos zu verdanken. „Wir arbeiten schon lange mit ihm zusammen und er hat mich überhaupt erst auf die Idee gebracht“, erzählt Gobetz. Die Halle wird übrigens nicht nur gebaut, um auch in den Wintermonaten spielen zu können, sondern auch um mehr Teams und Turniere nach Voitsberg zu locken, sind die Bahnen doch nach den internationalen Wettbewerbskriterien geplant und errichtet worden.

Champions League

Bisher wurden in Voitsberg zwei Staatsmeisterschaften, eine Bundesmeisterschaft und ein Trainingslager des Bahnengolf-Nationalteams abgehalten. Für nächstes Jahr sind bereis die Staatsmeisterschaft im Juli sowie die Champions League der Bahnengolfer im August fixiert. „Neben der Weltmeisterschaft 2019 in China ist der internationale Bewerb zuhause natürlich der Höhepunkt, dafür will ich mich unbedingt qualifizieren“, sagt der WM-Vierte von 2017.

Die Freiluft läuft wirklich sehr gut. Die Bahnengolfhalle ist da das Tüpfelchen auf dem i. Christian Gobetz

Anfang der Woche wurde bereits die Bodenplatte für die Halle betoniert, die von der Firma Pfeiffer Exclusiv aufgestellt wird. Im Oktober soll der Betrieb starten. „Die Freiluftanlage läuft wirklich sehr gut, die Halle ist da das Tüpfelchen auf dem I.“ Finanziert wird das 300.000-Euro-Projekt aus Fördermitteln von der EU, vom ASKÖ, von der Stadtgemeinde Voitsberg, dem Bahnengolfverband sowie aus Eigenmitteln.

