Ausgestopfte Eichhörnchen, kapitale Hirschgeweihe und balzende Auerhähne: Unzählige Jagdtrophäen dominieren das Interieur des Stüblerguts, wo sich kürzlich der nun „zur Seite getretene“ Tiroler Vize-Landeshauptmann Georg Dornauer (SPÖ) und der gefallene Immobilieninvestor René Benko zur gemeinsamen Jagd getroffen hatten. Das Revier samt dem Gebäude in der Gemeinde Lobmingtal in der Steiermark (Bezirk Murtal), unmittelbar an der Grenze zum Bezirk Voitsberg, wurde bereits 1420 erstmals urkundlich erwähnt – schon damals wurde das bis vor 2021 als Restaurant genutzte Ensemble samt eigener Kapelle als Taverne sowie als Hospiz ausgewiesen. 2020 wurde das 1300 Hektar umfassende Jagdgebiet samt der Liegenschaft von den bisherigen Besitzern, der Familienstiftung Morassutti, verkauft. Der 2022 verstorbene Dietrich Mateschitz und Benko sollen damals um die Liegenschaft geboten haben, um kolportierte 30 Millionen Euro ging sie letztlich an das Benko-Imperium. Das Stüblergut befindet sich im Besitz der Forstgut Stmk GmbH & Co KG, hinter der die Laura Privatstiftung steht.