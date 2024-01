Seit Bekanntwerden der finanziellen Turbulenzen der Signa Group um den Tiroler Unternehmer René Benko wurde in der Steiermark gerätselt, wie es mit dem rund 1300 Hektar großen Areal des Stüblerguts samt Eigenjagd in der Gemeinde Lobmingtal weitergeht. Wie berichtet, war das Grundstück an der Gaberlstraße an der Bezirksgrenze von Murtal und Voitsberg im Jahr 2020 von der italienischen Unternehmerfamilie Morassutti um kolportierte 30 Millionen Euro an Benko verkauft worden. Ebenfalls an einem Erwerb interessiert war damals der mittlerweile verstorbene Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz, der allerdings nicht zum Zug kam. Nach der Übernahme war das einstige Haubenlokal mit der denkmalgeschützten Rauchkuchl im Stüblergut noch von den Pächtern Christian Schuster und Sabine Höbarth betrieben worden.