Offiziell lebt René Benko am Existenzminimum, seine Signa-Firmen sind so gut wie alle in Konkurs, er ist in Privat-Insolvenz. Dennoch kann er sich einen Jagdausflug mit dem Tiroler-Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) am Stüblergut leisten.