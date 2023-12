Heißbegehrt und hart umworben: Das Stüblergut am Gaberl (Gemeinde Lobmingtal) soll zu einem der schönsten Jagdareale in ganz Österreich zählen, jetzt stellt sich die Frage, was damit passiert. 2020 war es zu einem Wettstreit zwischen dem Investmentbanker René Benko (46) und dem verstorbenen Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz um das teure Jagdareal gekommen. Benko siegte: Für rund 30 Millionen Euro gingen die etwa 1300 Hektar Grund inklusive Jagdrevieren am Gut und in Salla in den Besitz der Signa-Gruppe über.