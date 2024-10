Seit mehr als 20 Jahren ertönen in der Pfarrkirche St. Andreas zu Piber himmlische Klänge auch abseits der heiligen Messen. Denn Pfarrer Hans Fuchs, selbst Liebhaber von barocker Musik, begründete 2002, nach dem Einbau der neuen Vonbank-Orgel in die Kirche, die Konzertreihe „Musica sacra Piber“. Bis 2019 traten zahlreiche bekannte Musikerinnen und Musiker sowie Ensembles in der weststeirischen Kirche auf, weil es Fuchs stets ein Anliegen war, dass der reiche Schatz an Kirchenmusik nicht in Partituren verstauben, sondern vor Publikum gespielt werden soll. Weil die Mühen und Kosten immer größer wurden, musste 2018 allerdings ein vorläufiger Schlussstrich gezogen werden, ehe seit fünf Jahren „Musica sacra Piber“ doch wieder weitergeführt wurde, aus Kostengründen allerdings auf Sparflamme. Mit dem Pensionsantritt des Pfarrers im Spätsommer war die Zukunft infrage gestellt.