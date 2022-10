"Ohrenweide" nennt Johann Fuchs, Pfarrer in Piber, die Orgelkonzert-Reihe Musica Sacra, die heuer bereits zum 20. Mal über die sprichwörtliche Bühne gehen wird. Echte Bühne wird in der Pfarrkirche Piber natürlich keine aufgestellt. Zum Schauen gibt es ohnehin nicht viel, die Orgelklänge kommen in der Kirche schließlich von hinten, umso besser können Musikbegeisterte dafür den Klängen lauschen. "Platz haben wir für bis zu 160 Besucher pro Konzert", erklärt Fuchs.