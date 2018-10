Facebook

Die Pfarrkirche in Piber als Konzerthaus: Heuer fand Musica Sacra zum 16. Mal statt © Karl Mayer

Paukenschlag in Piber: Die Konzertreihe „Musica Sacra“ hat am Sonntag zum vorläufig letzten Mal die Pfarrkirche in Piber klanglich erfüllt - die Konzertserie wird eingestellt. Das bestätigte Initiator Pfarrer Johann Fuchs auf Nachfrage: „In dieser Form, also mit diesem Qualitätslevel und dem Ausmaß von sechs Konzerten pro Jahr, müssen wir eine Pause einlegen.“ Grund ist die finanzielle Belastung, die notwendig ist, um diese sechs hochkarätigen Konzerte Jahr für Jahr zu stemmen.

