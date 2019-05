Nach dem zwischenzeitlichen Aus für die sakrale Konzertserie in Piber gibt es heuer ein Konzert im Herbst. Stargast wird Karl Merkatz sein.

BachWerkVokal treten am 15. September gemeinsam mit Karl Merkatz in der Kirche Piber auf © BachWerkVokal

Im vorigen Jahr war nach der 16. Auflage von „Musica sacra“ in Piber Schluss: Die Pfarre konnte die erfolgreiche und qualitativ sehr hochwertige Konzertreihe finanziell nicht mehr stemmen. „Damit ,Musica sacra’ in Piber nicht ganz stirbt, wollen wir aber mit Maß und Ziel weitermachen“, überbringt Pfarrer Hans Fuchs positive Nachrichten für Fans von barocker Musik. „Für 2019 beschränken wir uns auf ein Konzert“, so der Organisator.

