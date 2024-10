Hudri, Wudri, Piberstein. Beim „Rehrlsalotstechen“ muasst dabei g‘wesen sein! So oder so ähnlich könnte die Einladung vom Marderjagdverein Söding für dessen bislang größte Veranstaltung sein. Am kommenden Samstag, dem 5. Oktober, wird am Schotterparkplatz des Pibersteiner Sees zum „Rehrsalotstechen 2024“ gerufen, einer Mischung aus Oldtimer- und Fahrzeugtreffen, Streetfood-Veranstaltung und großer Party. In Köflach will man wieder neue Rekorde aufstellen: „So groß haben wir es wirklich noch nie geplant. Der Ablauf ist zwar gleich wie bei den bisherigen Veranstaltungen, aber wir haben viel mehr Platz“, erzählt Kunstfigur Schwabler Gerhard alias Gabler Schwertschi vom Marderjagdverein, der durch die Videos zum Internetphänomen geworden ist.