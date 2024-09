Die Sonnenstrahlen glitzern auf der klaren Wasseroberfläche, während zwei Badegäste nach ein paar erfrischenden Schwimmzügen ans Ufer zurückkehren und sich am Badesteg bei der Ströhbernen Brücke in der Sonne aufwärmen. Ein Stand-up-Paddler gleitet übers Wasser. Am Hirzmann-Stausee ist wieder Ruhe eingekehrt. Der fjordähnliche Stausee, eingebettet in die Gemeinden Edelschrott und St. Martin am Wöllmißberg, ist einer der größten Energiespeicher der Steiermark und zeigte heuer drei völlig unterschiedliche Gesichter. Monika Kiedl vom Buffet Seeblick, wo gerade drei Wanderer zum Mittagessen eingekehrt sind, wusste schon früh, dass es kein gewöhnlicher Sommer werden würde.