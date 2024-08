Monika Kiedl, die Betreiberin des „Seeblick zur Ströhbernen Brücke“ war schon verzweifelt. Bislang gab es nur einen Badetag am Hirzmannstausee, zuletzt war der See für Badegäste wochenlang gesperrt. Die Folgen des jüngsten Unwetters waren aber auch erheblich, tonnenweise Baumstämme und angespülter Unrat war im Wasser gelandet. Nun aber kann Eva Ninaus von der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg grünes Licht geben. „Der See ist ab Freitag, 2. August, 12 Uhr, wieder für Badegäste benutzbar.“ Der Zusatz „auf eigene Gefahr“ habe bereits zuvor bestanden.