Die Vorbereitungen laufen seit dem Vortag auf Hochtouren. Mit Schlafsäcken, Hängematten und Kaffeekocher ausgestattet, verbrachte die Gruppe die Nacht im Wald beim Stausee der Hirzmannsperre in Edelschrott und St. Martin am Wöllmißberg, um den Adrenalinkick vorzubereiten. Ein paar weitere Slackliner stießen am Vormittag hinzu. „Für die Befestigung der Line auf der gegenüberliegenden Seite des Sees mussten alle zusammen anpacken. Wir mussten dafür sogar ins kühle Nass. Normal geschieht das aufgrund der Höhe der Lines per Drohne. Die ist bei der Aufbauaktion jedoch leider abgestürzt. Wir mussten das also per Hand lösen“, sagt Gervin Kerschbaumer, ein Mitglied der Slackliner-Gruppe.