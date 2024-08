Ein Facebook-Posting vom 1. Mai lässt Wehmut aufkommen. Voller Enthusiasmus startete Monika Kiedl an diesem Tag in ihre 20. Saison als Pächterin des Buffets Seeblick zur Ströhbernen Brücke. „Leider setzt sich meine Pechsträhne aber fort. Im Vorjahr hab ich mich schwer verletzt, da führte mein Mann Georg neben seinem Job am Wochenende den Betrieb weiter.“ Und heuer setzte pünktlich zum Saisonstart der Dauerregen ein. Mai und Juni waren weitgehend verregnet und im Juli dann die Katastrophe. Das Unwetter, das am Donnerstag, 11. Juli, in den Nachtstunden eine Spur der Verwüstung hinterließ – und den Hirzmannstausee mit tonnenweise Baumstämmen füllte und zum Überlaufen brachte.