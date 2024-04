Einer der größten steirischen Stauseen ist derzeit trocken gelegt

Die Hirzmannsperre in der Weststeiermark wird aktuell komplett entleert, um den See und die Staumauer zu inspizieren. Spätestens bis zum Sommer soll der See mit einem Fassungsvermögen von rund 7,1 Millionen Kubikmeter wieder gefüllt sein.