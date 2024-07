„Die Musik ist mein Leben“, sagte Josef Laky in einem Interview mit der Kleinen Zeitung anlässlich seiner Pensionierung. 48 Jahre lang führte er das Musikhaus Josef Laky in Voitsberg. Neben seiner Tätigkeit als Kaufmann war der gebürtige Bärnbacher 45 Jahre lang Musiklehrer. Am Sonntag, 7. Juli, verstarb Laky nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 77 Jahren.