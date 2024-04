In einem würdevollen Rahmen unter Beteiligung der Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Voitsberg sowie Abordnungen benachbarter Feuerwehren wurde am Dienstag, dem 9. April, der am 26. März 2024 verstorbene Ehren-Löschmeister Konrad Kollegger der Stadtfeuerwehr Voitsberg, kurz vor Vollendung seines 80. Lebensjahres, in der Zeremonienhalle des Stadtfriedhofes Voitsberg verabschiedet.

„Radl“, wie ihn die meisten nannten, wurde am 20. April 1944 in Tregist geboren und trat am 9. April 1970 (genau vor 54 Jahren) der Stadtfeuerwehr Voitsberg bei. Durch seine berufliche Tätigkeit am Bauhof der Stadt war er stets für diverse Einsätze während der Dienstzeit abkömmlich und somit ein wertvolles Mitglied in den Vormittagsstunden, aber auch darüber hinaus.

Wertschätzung des Engagements

Für sein Wirken wurde er mit Auszeichnungen wie der Hochwassermedaille in Bronze, dem Verdienstzeichen 3. Stufe des LFV, dem Verdienstzeichen in Bronze des Bereichsfeuerwehrverbandes und der Medaille für 50-jährige Tätigkeit im Feuerwehr- und Rettungswesen geehrt.

Als Wertschätzung für seine Dienste wurde er im Jahr 2014 zum Ehrenlöschmeister der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Voitsberg gewählt. Seine fröhliche Lebenseinstellung und sein kameradschaftliches Wirken wurden von seinen Kameraden stets sehr geschätzt. Kommandant Bernd Unger bedankte sich im Namen der Mitglieder der FF Voitsberg in seinen Trauerworten bei Konrad Kollegger für seine stete Einsatzbereitschaft und sprach den Hinterbliebenen die Anteilnahme der Feuerwehrfamilie aus.