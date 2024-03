Autohaus-Mitbegründerin Siegrun Kainbacher (85) verstorben

Große Trauer herrscht um die Mitbegründerin und Seniorchefin des Autohauses Kainbacher mit Sitz in Köflach und Rosental in der Weststeiermark. Die Verstorbene wird am 8. März in St. Johann in Wolfsberg verabschiedet.