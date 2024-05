Auf ein bewegtes Leben blickte Josef Maier im Februar zurück. Damals feierte der Weststeirer, der in Geistthal geboren wurde, in Berndorf aufgewachsen ist und in Hitzendorf zur Schule ging, seinen 100. Geburtstag. Sein Stiefvater hatte 1936 das erste Haus in Pichling (Gemeinde Söding-St. Johann) errichtet. „Damals, mit zwölf Jahren, habe ich meine erste lange Hose erhalten“, erzählte der Jubilar lachend. Im Kaufhaus Schützenhofer in Söding war er für die Schule ausgestattet worden, bis dahin war er stets mit kurzer Hose oder Lederhose unterwegs.