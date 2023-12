Die Nachricht, dass Heinz Cescutti am vergangenen Mittwoch für immer von uns gegangen ist, erschüttert die heimische Musikwelt. Cescutti war in der Nachkriegszeit mit seiner Trompete berühmt geworden, spielte auch in Übersee und vor TV-Kameras. Begonnen hat es, wie er selbst vor einigen Jahren in einem Interview mit der Kleinen Zeitung erzählte, im Alter von 13 Jahren. Damals verdiente er seine ersten Groschen als Musiker bei einer Hochzeit. Als Gage gab es 150 Schilling, was auch gleichzeitig die Anzahlung für seine Trompete war, die er zeit seines Lebens nicht mehr hergab.