Den Menschen zu helfen, war Peter Steinkellner ein großes Anliegen, das er bei seiner Tätigkeit als Arzt ausleben konnte. Bis zuletzt praktizierte er in seiner Ordination in Stallhofen, am 14. Mai 2023 ist er im 70. Lebensjahr verstorben. Seit 1982 hat Steinkellner in Stallhofen durchgehend seine Ordination betrieben. Viele Jahre hatte der praktische Arzt für Allgemeinmedizin die Funktion des Distriktarztes inne, versah unzählige Wochenend- und Feiertagsdienste und war bei Notfällen stets zur Stelle.