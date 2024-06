Jeder Badegast, der am Sonntag zur Eröffnung des Pibersteiner Sees gekommen ist, hat seine eigenen Erinnerungen an den Badesee – an lustige Badetage mit der ganzen Familie, an Luftmatratze und Pommes, an hitzige Volleyball- und Bocciaspiele, an laue Sommernächte und Konzertabende. Mehr als vier Jahre lang war der Pibersteiner See gesperrt, dank des Kaufs durch die Stadtgemeinde Köflach mit finanzieller Hilfe des Landes Steiermark ist das See-Areal ab sofort wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Freude in der Bevölkerung über den wiedergewonnenen See ist groß, schätzungsweise bis zu 4000 Besucherinnen und Besucher kamen zur Eröffnung und sorgten für eine ausgelassene Beach-Party in Piberstein.