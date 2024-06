Das Thema Pferd ist in der Lipizzanerheimat naturgemäß zum Slogan geworden, der Touristen anlockt und die Region in den Fokus rückt. Am kommenden Sonntag feiert nun der Pibersteiner See sein Bade-Comeback und prompt ist auch von großen Plänen die Rede: Hotelanlage, Abenteuerspielplatz, Tennis-Paradies, Camping-Areal. All das könnte – zumindest im Sommer – Touristen anlocken und als Naherholungsgebiet dienen.