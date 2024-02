Viele kennen den Pibersteiner See noch als Ausflugsziel. Seit Jahren ist das Anwesen jedoch gesperrt, und die Eigentümerfamilie Monsberger bemüht sich um einen Verkauf. Mit Ende Februar läuft ein Optionsvertrag mit der Tonweber Immobilen Entwicklung GesmbH aus, die aber nun per Presseaussendung gemeinsam mit den Gemeinden Köflach und Maria Lankowitz verkündete, die Option auf das begehrte See-Grundstück nicht zu ziehen. Da auch Köflach und Maria Lankowitz Angebote an die Eigentümer gelegt haben, ist der Weg für sie nun – zumindest theoretisch – frei.