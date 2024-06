Der Pibersteiner See wird derzeit aus dem Dornröschenschlaf geküsst

Reportage. Dutzende Kräfte vom Köflacher Bauhof sind damit beschäftigt, das Areal vom Pibersteiner See fit für die Eröffnung am 23. Juni zu machen. Stadt Köflach und Land hatten den See erworben, um ihn wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.