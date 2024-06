Die Nachricht sorgte zuletzt nicht nur in Köflach für Jubel: Der Pibersteiner See wurde von der Gemeinde mithilfe des Landes Steiermark gekauft, um das Areal demnächst für die Öffentlichkeit wieder frei zugänglich zu machen. Jetzt gibt es auch ein konkretes Datum für das heiß ersehnte Comeback – am 23. Juni findet das offizielle See-Opening statt.