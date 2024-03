Dass die Gemeinde Köflach Interesse daran hat, den Pibersteiner See zu kaufen, war bereits bekannt. Nun brauchte es für den konkreten Ankauf und eine Pacht in einem benachbarten Areal einen Gemeinderatsbeschluss. Wie erwartet, war dies das große Thema der ersten Gemeinderatssitzung in Köflach im Jahr 2024. Bürgermeister Helmut Linhardt schilderte Details zum geplanten Ankauf des Freizeitareals. „Das Land Steiermark finanziert den Kauf mit 5,3 Millionen Euro, das heißt, das kostet Köflach keinen Cent.“ Geht es nach ihm, soll das 42 Hektar große Areal also künftig für die Bevölkerung gesichert werden. Weitere vier Hektar sollen von der Firma Tonweber Immobilien GmbH erstanden werden, um den dortigen Campingplatz zu revitalisieren. Immer gesetzt den Fall, dass Eigentümer Werner Monsberger auch tatsächlich an die Gemeinde verkauft.