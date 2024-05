Eigentlich ist es im Sommer ganz einfach: Wer viele Menschen glücklich machen will, muss Eis verkaufen. Das tun Karlheinz Hojas und Rita Posch, die seit 6. April in Rosental an der Kainach einen Eissalon mit Café betreiben. Zugegeben, ganz so einfach war es nicht – innerhalb von zwei Wochen haben sie die Räumlichkeiten und den Gastgarten der von ihnen übernommenen Temmel-Eisdiele komplett renoviert und mit Sitzgelegenheiten ausgestattet. Unternehmergeist ist gefragt, und den haben die beiden auf jeden Fall.