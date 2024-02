2021 eröffneten Hava und Arton Ismaili ihre Gelateria „Reina“ in der Weizer Straße in Gleisdorf. Jetzt wird expandiert. „Wir eröffnen Ende März unsere Filiale in Weiz“, bestätigt Arton Ismaili. Zu finden sein wird die Gelateria in der Dr.-Karl-Renner-Gasse neben dem Spezialitätencenter Feiertag.