Der Jahreswechsel beginnt für Tanja Pieber gleich einmal mit einem Standortwechsel: Seit 2021 betreibt die 33-Jährige ihr Geschäft „Malimi Kids“ in der Gleisdorfer Bürgergasse. In dieser Woche wird gesiedelt. „In der Bürgergasse ist es einfach zu klein geworden. Nicht auf der Verkaufsfläche, sondern in der Arbeitsfläche fürs Nähen“, sagt Pieber.