Das Eismachen liegt Hava und Arton Ismaili aus Gleisdorf im Blut. Entstammen die beiden gebürtigen Mazedonier doch aus einer Eismacher-Dynastie. Während Arton Ismailis Vater Eissalons quer durch Kroatien betreibt (etwa in beliebten Urlaubsorten wie Opatija oder Malinska), führt Hava Ismailis Vater eine Gelateria in Bärnbach. Dort half der Gelatieri, der sein Handwerk in italienischen Eissalons erlernt und perfektioniert hat, im Coronajahr 2020 aus. In diesem Jahr reifte der Wunsch nach einer eigenen Eisdiele. Gedacht - getan und der 29-Jährige begab sich auf Standortsuche.