"Es war mitten in der Nacht, um 2.28 Uhr", schildert Hava Ismaili. Gemeinsam mit ihrem Ehemann betreibt sie die "Gelateria Reina" in Gleisdorf. In ihre Eisdiele wurde von Samstag auf Sonntag eingebrochen.

"Wir hätten nie geglaubt, dass so was passiert", zeigt sich Ismaili fassungslos. "Ich hab mich so sicher gefühlt, jetzt tue ich das nicht mehr." Neben Bargeld wurde auch die Uhr ihres Mannes gestohlen und die Tür beschädigt.

Auch in Weiz eingebrochen

Sämtliches Überwachungsmaterial der Eisdiele wurde an die Polizeiinspektion Gleisdorf übergeben, die die Ermittlungen aufgenommen hat und überprüft, ob es einen Zusammenhang zu weiteren Einbruchdiebstählen gibt. Im Zeitraum von 6. bis 8. Mai wurde nämlich in insgesamt drei Firmen in Gleisdorf eingebrochen, bestätigt die Pressestelle der Polizei der Kleinen Zeitung auf Anfrage. Im Zuge der Einbrüche sei es auch zu Sachschäden gekommen – die Schadensumme sei aber gering.

Das Ermittlerteam prüft weiters, ob Tatzusammenhänge bestehen zu einem Einbruchdiebstahl am 8. Mai in der Stadt Weiz.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektionen Gleisdorf (059-1336 264100) und Weiz (059-1336 260100) bitten mögliche Zeugen um Hinweise zu den Einbruchsdiebstählen zwischen 6. und 8. Mai. Auch über die Notrufnummer 133 werden Auskünfte entgegengenommen. Diese sind auch vertraulich jederzeit möglich.