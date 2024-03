Ein kulinarisches Comeback feiert die Voitsbergerin Birgit Preschan in der Weststeiermark. Nachdem sich Familie Preschan entschlossen hatte, das Ausflugsgasthaus Preschan im Oktober 2020 zu schließen, wechselte die weststeirische Gastronomin und Sommelière nach Graz ins Café Freiblick. Im letzten halben Jahr hatte sie auch das Kunsthaus-Café verantwortet. Ab sofort gehört die Voitsbergerin zum Team des von 3-Hauben-Koch Johann Schmuck geführten Restaurants Broadmoar in Oisnitz in der Gemeinde St. Josef in der Weststeiermark.