Ist man künftig in Johann Schmucks „Broadmoar“ in Oisnitz, Gemeinde St. Josef in der Weststeiermark, zu Gast, erlebt man Überraschendes. Dieses Mal jedoch nicht, wie in gewohnter Manier, in Form eines Überraschungsmenüs, sondern aufgrund einer Neuerung: Ab sofort kann man im weststeirischen Gourmetrestaurant Gerichte wieder einzeln von der Karte bestellen.