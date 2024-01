Weniger ist mehr! Klingt abgedroschen? Gerade beim Kochen kann man aber nicht oft genug darauf hinweisen! „Wenn man beste Produkte einkauft, muss man auf dem Teller auch nicht mehr so viel Schnickschnack drumherum machen!“. Spricht Johann Schmuck und widmet sich wieder dem Schälen der Haferwurzel. Der umtriebige Koch betreibt mit dem „Broadmoar“, „Die Mühle“ und „Terra“ mittlerweile auch noch eine Bar und setzt seit Jahren wichtige kulinarische Impulse weit über die steirischen Grenzen hinaus. In seiner „Mühle“ in Stainz treffen wir uns, um ein ganz besonders imposantes Rindvieh unter die Lupe zu nehmen. Das Chianina-Rind.