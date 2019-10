Die Baustellen in der Kapruner-Generator-Straße neigen sich dem Ende zu. Intersport und Klipp eröffnen nächste Woche wieder, der H&M folgt am 24. Oktober, New Yorker und Fussl im November.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das ehemalige Europacenter heißt jetzt park's und nimmt langsam Gestalt an © Raimund Heigl

Langsam aber sicher wird es ernst mit den neuen und alten Geschäften in der Kapruner-Generator-Straße in Weiz. Der neue Schriftzug „park’s“, der das frühere Europacenter ersetzt, wurde bereits montiert. „Wir wollten den alten, in die Jahre gekommenen Namen Europacenter ersetzen. Park's ist etwas Modernen und Einfaches und es lag auf der Hand, weil man in dem Gebäude ja auch parken kann“, sagte Krocon-Geschäftsführer Jürgen Bruckner.