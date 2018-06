Facebook

Jürgen Bruckner (Krocon), Rupert Heuberger-Vögl (Heureka), Ingo Reisinger (Finanzreferent der Stadt Weiz), Bürgermeister Erwin Eggenreich © Stadtgemeinde Weiz

Die Spekulationen sind jetzt endlich vorbei. "Wir haben es geschafft. H&M wird sich in Weiz ansiedeln", verkündet Immobilienentwickler Rupert Heuberger-Vögl bei der Pressekonferenz. An der Ecke Birkfelder Straße und Kapruner-Generator-Straße wird der schwedische Textilriese seinen 80. Store in Österreich und 13. in der Steiermark eröffnen. Auf zwei Ebenen wird Mode für Damen, Herren, Kinder und Jugend zu finden sein. Die bestehenden Gebäude (Bank Austria, Weizer Dirndlstube) werden im Oktober abgerissen, Bank Austria wird ins Europa-Center umziehen, die Dirndlstube in das ehemalige Modegeschäft Bonita, ebenfalls in der Birkfelder Straße.

