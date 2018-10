Die alten Mieter sind ausgezogen, Abbruch- und Baubescheide sind erteilt. In zwei Wochen beginnt der Abbruch des alten Bank-Austria-Gebäudes und der daran anschließend der Bau des H&M in Weiz.

Dirndlstube und Bank Austria sind schon übersiedelt, noch im Oktober wird das Gebäude abgerissen, um dem Neubau für den H&M zu weichen © Jonas Pregartner

Bei der Präsentation des H&M-Projekts für Weiz im Juni war die Rede davon, dass der Abbruch jenes Hauses, in dem bisher Dirndlstube und Bank Austria untergebracht waren, in der ersten Oktober-Woche stattfinden würde. Die beiden Geschäfte haben ihre bisherige Bleibe mittlerweile verlassen und eine neue gefunden (Dirndlstube in der Birkfelderstraße 10, Bank Austria in der Kapruner-Straße 5, am anderen Ende des Europacenters).